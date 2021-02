Entre Pancho Villa y el ‘sentidiño’ pandémico

recuerda españa cada vez más al ejército de Pancho Villa, con cada comunidad haciendo por su cuenta la guerra contra la pandemia del coronavirus. La penúltima sorpresa nos la acaba de dar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha reabierto los bares y restaurantes con el argumento de que no es en ellos donde se ha producido el aumento de contagios. Detrás de la controvertida sentencia está Luis Garrido, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, el juez que obligó al Gobierno de la nación a tener que aprobar el segundo estado de alarma, y en cuyo perfil de WhatsApp se lee no más confinamiento, en alusión a una canción muy celebrada por los negacionistas, en la que Van Morrison espeta: No más tomas de nuestra libertad / y nuestros derechos otorgados por Dios / fingiendo que es por nuestra seguridad / cuando realmente es para esclavizar. El caso es que la barra libre del TSJ vasco retrata el guirigay desconcertante en la aplicación de restricciones, que no solo alimenta la fatiga pandémica en capas de la sociedad española cada vez más amplias, sino que impacta en la salud mental y no precisamente para bien. Durante esta durísima tercera ola, las autonomías se han entregado a un aquelarre de aplicación y levantamiento de medidas que ha acabado por desorientar y cabrear a los ciudadanos. Poco tienen que ver las limitaciones severas aplicadas en La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana, los cuatro jinetes del apocalipsis del ejército anti-COVID, con la vida casi normal en Canarias, Cataluña, Navarra y Madrid. Es cierto que todas las comunidades han limitado tanto la movilidad cuanto los horarios de cierre en hostelería y comercio, pero cada una a su manera. También las aulas virtuales y la restricción de reuniones sociales se han decidido según el leal saber y entender de cada cual. De hecho, quizás la única medida común en toda España sea la obligatoriedad de la mascarilla, convertida en la gran trinchera contra el virus, por delante incluso de protocolos cuya eficacia está más avalada por los científicos, desde evitar aglomeraciones y espacios cerrados hasta respetar escrupulosamente la distancia física, pasando por observar una estricta higiene de lavado de manos. En esas estamos, digiriendo la sentencia de un magistrado que no ve “riesgo cierto para la salud” en los locales de hostelería y aplaudiendo la sensatez de un conselleiro que pide no bajar la guardia y mantener las restricciones en Galicia, con aún demasiados concellos por encima de los 250 casos por cien mil habitantes. Entre tanto panchovillismo, nuestra receta es la del sentidiño y la desescalada gradual. Sin pasos en falso.