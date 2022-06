Eólicos con fundamento

EL DE LOS PARQUES EÓLICOS es desde hace tiempo un endiablado debate de difícil solución, aderezado con sentimientos contrapuestos. Porque, por una parte, ya casi duda de que el planeta está lanzando mensajes de SOS, de que el cambio climático es una evidencia, de que los combustibles fósiles requieren alternativa o de que las energías renovables son el futuro fuera de la distopía de Mad Max. Porque, por otra parte, nos molesta el ruido visual, la agresión al paisaje, los efectos negativos sobre el territorio y sus habitantes. Y, también, porque en el reparto económico de los beneficios que generan los molinos, el viento sopla en direcciones con las que no todo el mundo está satisfecho. Resulta evidente que la contestación social a los parques eólicos ha crecido en los últimos años de manera notable en Galicia. Las plataformas anti eólicos mal planificados han proliferado como setas en otoño y se hacen escuchar un día sí y otro también contra aquellos parques que destruyen el territorio. El primer domingo de este mes hicieron una demostración de fuerza con miles de personas clamando en las calles de Santiago por una alternativa energética a los eólicos mal pensados. Es necesario oír todas las voces, todos los argumentos en un debate en el que las posiciones maximalistas contribuyen bien poco a un acuerdo, necesario, para planificar y ordenar el desarrollo de esta energía en Galicia bajo la premisa del equilibrio entre lo económico y la sostenibilidad o el respeto al medioambiente. Ese es el gran reto. Consciente de la contestación social, la Xunta decidió aplicar desde el uno de enero de este año una moratoria de dieciocho meses a la implantación de más parques. El parón, claro está, no podrá ser indefinido. Y vale, sin duda, como paréntesis para la reflexión y la planificación ‘ con sentidiño’ de una fuente de energía renovable que resulta imprescindible en la liga de la transición en la que jugamos. La patronal del los eólicos, EGA, presentó ayer la actualización de su estudio sobre el impacto económico del sector en Galicia con datos que también hay que tener en consideración. Por ejemplo, que su actividad genera casi 5.500 empleos, o que la contribución directa de esta industria al PIB ascendió en 2019 a 388,6 millones de euros, el 0,6 % del PIB de la comunidad autónoma. No hay más solución que la de un sector ordenado y sostenible. Esa es la cuestión.