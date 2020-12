Equilibrio perdido en el casco histórico

EN SANTIAGO llevamos ya muchos años lamentando el cierre de comercios tradicionales y su reconversión, cuando se reabren, en tiendas enfocadas básicamente al turismo. Este tipo de transmisiones no favorecen en absoluto al asentamiento de nuevos residentes fijos en el casco histórico, cada vez más despoblado de familias, e impulsan a muchos vecinos, en cambio, a mudarse a otras zonas de la ciudad en las que los servicios son mucho más plurales, pero el verdadero problema llega cuando los bajos vacíos quedan así durante muchos meses, o varios años, sin encontrar comprador o arrendatario pese a lo atractivo que debería resultar para cualquier pequeño empresario establecer su negocio en los enclaves más visitados por los forasteros. La zona vieja de Santiago sabe mucho, por desgracia, de persianas cerradas y la explicación reside, afirman quienes conocen bien el mercado inmobiliario, en que la mayoría de los nuevos emprendedores no pueden hacer frente a unos precios de alquiler o compra que son por lo general desproporcionados. Sea por lo que sea, lo cierto es que la zona vieja acaba de contemplar el cierre de otro negocio emblemático, el que ocupaba Viajes Viloria en A Senra, por desacuerdos económicos entre la propiedad y unos inquilinos que llevaban ahí desde hace más de 40 años. Eso no supone la muerte de la empresa, que sigue y seguirá funcionando en otra sede, pero esta nueva mudanza pone otra vez de manifiesto la necesidad que existe de ajustar mejor la oferta y la demanda. De lo contrario, las fugas continuarán –no solo de tiendas, sino también de vecinos– y el casco monumental adoptará cada vez más la imagen de parque temático dedicado al turismo. En el centro está la virtud, pero ese equilibrio hace ya mucho que se perdió en el casco monumental de Compostela.

BEATRIZ CASTRO/Periodista