Equilibrios con riesgo de caída

Sin pretender hacer juegos de palabras ni chistes fáciles con un tema tan delicado, la decisión del BNG de impedir una declaración de enérgica condena unánime del Parlamento de Galicia a la guerra de Ucrania carga de potente munición a sus adversarios políticos, cuando aseguran que el giro emprendido por Ana Pontón con la intención de mostrar un perfil institucional y ensanchar su base es sólo una estrategia sin nada detrás. Una mano de chapa y pintura para ocultar las raíces marxista-leninistas de la UPG, que a poco que se rasque deja ver lo que realmente esconde debajo. Desmarcarse del texto consensuado por populares y socialista no sólo devuelve al Bloque a una posición marginal, sino que tiene difícil defensa analizando el comportamiento de Vladimir Putin. Tras sacarle los colores a la Unión Europea, especialmente al francés Emmanuel Macron, a quien dejó en ridículo engañándolo con falsas promesas de que no entraría en Kiev frente a los augurios de la CIA, el presidente ruso continúa arrasando a sangre y fuego este territorio –incluso cuando se sientan en torno a una mesa para tratar de negociar– y amenaza con endurecer su furia si no se le da lo que exige. Unas condiciones inaceptables que pretenden convertir a un Estado soberano en una caricatura al servicio del dictador, en un ataque a su autonomía especialmente indefendible desde formaciones como el Benegá. En este contexto, la alternativa de apelar a la vía diplomática como única solución hacia la paz solo puede responder a dos posibilidades, ambas inquietantes: la ingenuidad o el postureo. Pedir un inmediato alto el fuego o la retirada de las tropas está muy bien, pero los hechos indican que no basta. Por eso, el documento propuesto en el Pazo do Hórreo añade un apoyo explícito a las actuaciones de la UE, la OTAN y el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, que tras quedar rezagado respecto a sus tradicionales aliados, anunció con el apoyo de fuerzas nacionalistas como ERC y PNV que enviará armamento para apoyar la resistencia de los agredidos frente a los agresores. Ante la inhumana invasión abanderada por el exagente del KGB y nostálgico del comunismo no caben matices ni medias tintas por cuestiones ideológicas, sólo unidad y respuestas firmes. Titubear mientras se trata de hacer equilibrios imposibles aumenta el riesgo de una fuerte caída.