Érase una vez una sanidad que pedía auxilio a gritos

Se nos muere la sanidad. Lo ha dejado claro la asociación del Defensor del Paciente en su memoria anual del ejercicio del año 2022. Con frases tan duras como “la sanidad pública española toca fondo” o “va camino de la extinción”, expone con datos lo que la sociedad y los profesionales del sector llevan denunciando a gritos desde lo peor de la pandemia. Aquello fue, sin duda, la gota que colmó el vaso y acabó por saturar del todo un sistema que estaba aguantando con una costura muy fina y mucha dedicación por parte de nuestros sanitarios -los que hacen que funcione contra viento y marea hasta que, literalmente, no pueden más-. Se nos muere la sanidad, uno de los servicios públicos que ponían a nuestro país en un trono del bienestar social, pero que se ha convertido en un trabajo tan precario como otro cualquiera. Se nos muere la sanidad, y para cuando de verdad se tomen medidas para socorrerla, será demasiado tarde. Para entonces ya habrá demasiadas víctimas, las que nunca verán llegar a tiempo esa ambulancia que necesitan, las que se morirán esperando porque no hay médicos para atenderlas, las que no encontrarán el PAC abierto o no recibirán respuesta al otro lado de la línea telefónica... Las consecuencias son incontables, las causas no.