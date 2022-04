Es imperativo agilizar la burocracia

NO MIENTE MERCEDES ROSÓN cuando afirma que en todas las juntas de licencia local se aprueba alguna que otra licencia urbanística para sacar adelante proyectos de construcción o reforma. Pero tampoco lo hace Borja Verea a la hora poner sobre la mesa la maraña de trámites administrativos que hay que superar antes de conseguir un permiso municipal; o las demoras que sufre el servicio por culpa de la burocracia. Se trata de una queja de la que no solo se hace eco el presidente de los populares compostelanos, sino también muchos ciudadanos que padecen la lentitud y muchas veces las trabas de un proceso administrativos que se hace insufrible. El Concello debe poner más de su parte para agilizar todos estos papeleos. El mero hecho de solicitar una licencia urbanística no puede suponer un suplicio para el promotor. Además, los retrasos no solo perjudican al interesado, sino también a las empresas que se postulan para ejecutar el trabajo; el tejido económico de Santiago, como señala el diputado del PP, que ve como están en juego posibles inversiones jugosas por un colapso del que se hacen eco no pocos actores sociales. Es imperativo luchar contra la parálisis administrativa, es necesario invertir en recursos y sacar el mayor provecho de los existentes para hacer de la administración local un ente eficiente que resuelva con rapidez las demandas de los ciudadanos. Las nuevas tecnologías han permitido avanzar mucho en esta dirección, pero urge seguir trabajando en esta dirección para conseguir mejorar y brindar a los compostelanos lo que esperan de su Concello.