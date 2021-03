Es preciso alzar la voz por la igualdad

8-M A horas de que el 8 de Marzo convierta un año más este lunes en un escaparate de proclamas en defensa de la igualdad real de las mujeres, tras milenios de discriminación acumulada, los estudios previos que se van divulgando avalan la necesidad de que es preciso seguir legislando para que los avances se efectivicen. Las dramáticas consecuencias de la pandemia derivada del coronavirus (lo conocíamos esta semana a través de estadísticas oficiales), afectó en mayor medida al desempleo en las mujeres que en los hombres. Es un dato, pero se podrían poner otros muchos sobre la mesa porque los mismos trabajos reflejaban que el sector femenino sigue siendo el colectivo que más se implica en el cuidado de los mayores y los enfermos en las familias. Los datos no son opiniones, son elementos que deben mover a la reflexión al conjunto de la sociedad que asiste a una explosión reivindicativa que dio su cara con Me Too en 2017 en EE.UU. y se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo. Si la independencia económica de la mujer es el factor clave para erradicar la discriminación, que tiene además otras caras en la brecha salarial, es evidente que los pasos deben ir en esa dirección. En los países occidentales, más lenta o más rápida, la vía está abierta. En otros no es así. Por eso es preciso elevar la voz, y mucho, para que aquí se vaya más rápido y a los sitios rezagados llegue el eco y prenda la mecha.