Escalada histórica en el precio de la luz

EL PRECIO de la luz ha entrado en una escalada que no parece no tener freno. Ayer batió récord histórico. Y hoy lo hará de nuevo, con el MWh a 130,53 euros en el mercado mayorista. Se paga este martes un 4,9% más que el lunes y un 210,7% más que el mismo día del año pasado. Así que, como ya se había vaticinado, agosto pulverizará marcas en la factura de la electricidad. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que el precio de la luz seguirá por las nubes durante meses porque el gas está caro en el mercado internacional, por los derechos de emisión de CO2 y por esos beneficios caídos del cielo –difíciles de entender– que reciben las empresas que producen la energía más barata y que cobran al precio de la más cara. A la espera de saber cuán grande es el susto que deparará la desorbitada factura que llegará pronto a los hogares y las empresas, el disparatado mercado eléctrico hace mella en todos los eslabones de la economía y, por efecto dominó, acaba repercutiendo en la cesta de la compra y llenando de agujeros el bolsillo de los ciudadanos. Encarece la luz y encarece todo, como acaba de constatar el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ayer avanzó que el índice de precios al consumo subió en agosto por sexto mes consecutivo, un 3,3 % respecto a hace un año, arrastrado en buena parte por el incremento del precio de la electricidad y las gasolinas. Y si el IPC aumenta, también lo hará la partida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios y, así, es probable también que la deuda –ya disparada– de la admnistración, que acabará recurriendo a los impuestos para cuadrar las cuentas de un país que se está jugando la recuperación económica. Con este panorama, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció ayer en el Congreso para dar cuenta de unos de los grandes tormentos para ciudadanos y empresas en este inicio de curso. Como un gobierno está para gobernar que, al fin, debe consistir en solucionar los problemas de los ciudadanos, se esperaba que Ribera anunciase alguna medida inmediata que al menos frenase la escalada de precios. Pero en esto de la luz semeja que el Ejecutivo está de brazos cruzados o atado de pies y manos. De nada vale reprocharle a las empresas eléctricas la falta de “empatía social” si éstas actuan conforme a las reglas del mercado y las que dictan los gobiernos. No consuela a los bolsillos que el problema afecte también a otros países de la UE, ni mucho menos que se vaya a crear una comisión en el Congreso que estudie las causas del incremento de la factura. ¿Es que no se saben ya?. Ribera, sí, anuncia cambios en las tarifas reguladas. Pero el ciudadano espera y se desespera. Y, mientras tanto, paga.