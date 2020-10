¿Escucha alguien a los abajofirmantes?

si hacemos un ejercicio responsable y mesurado de análisis, coincidiremos en que tiene razón el ministro Salvador Illa cuando avisa de que “España cuadruplica el umbral de casos que se considera de alto riesgo” y también la tiene la portavoz popular Cuca Gamarra cuando, a propósito del controvertido confinamiento de Madrid, le responde que “la pandemia es en todo el país, las medidas son discriminatorias”. Partiendo de la evidencia palmaria de que superamos por mucho las tasas de incidencia que activan las alarmas –ni una sola autonomía se libra del rojo en el mapa de riesgos de la UE–, la pregunta es obvia: ¿por qué los dos grandes partidos de Estado, PSOE y PP, son incapaces de pactar una hoja de ruta eficaz para combatir la pandemia, y nos abochornan con espectáculos inaceptables como el del griterío y los insultos en las sesiones de control al Gobierno en el Congreso? Mientras el resto de Europa se moviliza para frenar esta segunda ola del covid –Portugal vuelve a activar el estado de calamidad, Macron impone el toque de queda en París y otras ocho grandes ciudades de Francia, Italia y Alemania están en alerta máxima– y aquí algunas comunidades se atreven a aplicar restricciones drásticas –Cataluña, Asturias, Canarias y Galicia–, nuestra clase política se enroca en discusiones bizantinas de barra de bar, cuando no en peleas de patio vecinal. Nos resulta inconcebible, por ejemplo, que en la agenda institucional aparezca como prioritaria la reforma de la ley que regula el delito de sedición, pero brille por su ausencia –ni está ni se la espera– una norma sanitaria específica para responder a situaciones de pandemia. En este tóxico escenario, con el Ejecutivo central y la oposición de dislate en dislate y tiro porque me toca, cobra todo el sentido el manifiesto en el que más de trescientas cincuenta personalidades de la sociedad civil abogan por recuperar la concordia democrática, la colaboración leal y el respeto en torno a los grandes principios constitucionales. Nos parece un documento oportuno y con señaladas virtudes: es transversal, no va contra nadie e ilumina el bendito territorio del sentidiño. Debería ser, en definitiva, un buen punto de partida para sofocar la hoguera de la crispación y trabajar unidos en lo único importante en estas horas inciertas: la crisis sanitaria y su brutal impacto en la economía y en el Estado de Bienestar. Pero nos corroe, ¡ay!, la terrible duda de que alguien, allá arriba, escuche a los bienintencionados abajofirmantes.