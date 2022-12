‘Eso ya no es así’ y otras mentiras

Machismo Lo que ya sabíamos ahora lo constata un estudio de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, en el que analizan la brecha de género en los puestos de responsabilidad del sector sanitario, así como en la investigación o docencia -algo que, por algún extraño motivo, nadie había analizado antes en nuestro país-. Ojalá los resultados fuesen sorprendentes, pero no lo son. Critica el estudio que, si bien a día de hoy una mujer no se encuentra con impedimentos como los de antaño para acceder a este tipo de profesiones

–un 60% de los profesionales de la salud en nuestro país son mujeres– esto no se traduce en su presencia en los cargos de liderazgo dentro de los centros médicos o instituciones. ¿Por qué será? Sin duda, es un argumento maravilloso para espetar a quien diga que en esta sociedad en la que vivimos “esas cosas ya no ocurren”, que eso es “algo del pasado” y que hoy en día “todos tenemos las mismas oportunidades”. Sí, las tenemos, pero eso no implica que las posibilidades de acceder a ellas sean las mismas. No es

ni casualidad ni decisión propia que

las mujeres ocupen menos altos cargos en todos los sectores de la sanidad, desde el liderazgo en las especialidades

médicas hasta la representación institucional en los colegios oficiales de médicos, academias de medicina y universidades. El techo de cristal, al fin y al cabo, es de cristal porque no se ve.