Esos roedores indeseables

NO ES DE EXTRAÑAR que, en los últimos días, varios vecinos de Santiago hayan elevado quejas por la gran cantidad de ratas que recorren las rúas compostelanas. La realidad que se esconde detrás de la presencia de estas y otras alimañas, sin embargo, es que en muchos casos la propia ciudadanía es responsable de su aparición. Es bien sabido que todo lugar en el que se almacenen, manipulen o trasladen víveres -y que, en definitiva, los roedores puedan identificar como una fuente de alimento para ellos- es susceptible de acabar infestado. Añádase a esta fórmula cualquier tipo de orificio o tragaluz (ni hablemos, directamente, de si no se trata de una habitación con entradas selladas), y se les está ofreciendo a estos invitados non gratos una autopista de libre uso de entrada y salida a su bufé-restaurante personal. Pues bien, retomando la importancia de mantener los alimentos lejos del alcance de las alimañas para evitar situaciones indeseables, no resulta difícil llegar a la conclusión de que todos aquellos desperdicios fruto de -en muchas ocasiones- conductas incívicas puedan suponer un gran atractivo para las ratas. Restos tales como los que diariamente, en lugar de depositarse en sus respectivos colectores de residuos, acaban amontonados por las esquinas, callejones, parques y otros puntos de la vía pública. De los cuales, además, varios terminan siendo arrastrados por la lluvia, rachas de viento o, directamente, estos y otros animales hasta los sistemas de canalización y drenado de la urbe, permitiendo que allí proliferen y aumentando por ende el riesgo de insalubridad. Si algo está claro es que, para dejar de contar con su presencia, en primer lugar deberíamos dejar de enviarles cartas de convite.