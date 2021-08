Espacios urbanos en medio de la nada

Santiago Los cambios en el tejido urbano no siempre son lineales, sino que en ocasiones el crecimiento de la ciudad deja en medio espacios vacíos que rompen la continuidad. Un caso muy significativo en este sentido es el que sucede en uno de los extremos del Campus Vida de la Universidade de Santiago. Mientras a un lado lo que antes era simplemente carretera de Noia, flanqueada por espacios vacíos, hoy se ve llena de nuevas edificaciones que han transformado radicalmente su fisonomía y la actividad de todo el entorno, al otro, entre la zona universitaria, que ha experimentado también una considerable expansión, y estos nuevos barrios se ha colado un hueco en forma de callejón que desde hace años contrasta y mucho con la urbanización que la rodea El callejón que discurre entre Mestre Mateo y Os Feáns permanece desde hace tiempo totalmente olvidado, y solo gracias a que los técnicos municipales se dieron cuenta a tiempo de los problemas de seguridad que planteaban algunas construcciones, no hubo que lamentar daños mayores. Junto a edificios emblemáticos como el de la Facultad de Derecho, o la popular biblioteca Concepción Arenal, hay un vial con aires de zona rural no demasiado desarrollada, y en el que hasta se llegaron a abandonar vehículos. Es de esperar que la tantas veces anunciada, y ahora parece que por fin iniciada rehabilitación del Campus Vida de la Universidade de Santiago se incluyan también espacios como este y aunque las características del vial y el desnivel con los jardines de la facultad no permitan grandes diseños, al menos se pueda mejorar su imagen y sus equipamientos para que quienes lo utilicen no piensen que se encuentran en un agujero espacio-temporal y que han retrocedido en el tiempo, porque la imagen actual recuerda mucho a la de aquellos fotógrafos que recorrían la Galicia decimonómica y reflejaban sus tradiciones ancestrales. .