España, locomotora en infraestructuras

ave a galicia. No vivimos en un país perfecto, está claro, pero tampoco es real ya aquel tópico que nos refleja como un lugar de sol y playa, donde sólo se viene a comer bien, a bailar sevillanas y a tocar las palmas. El esterertipo de flamenco, toros y siesta es más falso cada día que pasa, lo mismo que sucede cuando se piensa en Alemania como el paradigma de la high tech. Un ejemplo claro de que el mundo está cambiando a pasos agigantados es el de las obras de la conexión por alta velocidad ferroviaria entre Galicia y la Meseta. Un desafío para las ingenierías más desarrolladas del planeta debido a la dificultad de la orografía, que no va a solucionar el saber hacer germano ni tampoco el japonés, sino la inteligencia made in Spain. El complejísimo trazado por el que discurre la vía que va a enlazar Ourense con Madrid, especialmente en el tramo Taboadela–Pedralba, requiere superar obstáculos no de primera división sino de Champions League. Kilómetros de túneles, montañas y viaductos para salvar el abrupto terreno –que requieren soluciones nunca vistas hasta la fecha– son una prueba de fuego para los profesionales, obligados a emplear técnicas al filo de lo imposible. Y sin embargo, todo va a salir bien gracias al uso de tecnología únicamente nacional. A nivel de Infraestructuras, por tanto, España no sólo no viaja en el furgón de cola sino que es una locomotora.