España no aguanta hasta fin de mes

En más de 40 años de democracia, este país desarrolló un mal peculiar que de una u otra forma termina afectando a todos los presidentes del Gobierno, ya sean socialistas o del PP. Se conoce como síndrome de La Moncloa y entre sus diversos síntomas, como el endiosamiento provocado por rodearse de asesores que siempre dan la razón al jefe, también lleva asociado el de la pérdida de conciencia de la realidad, a causa del alejamiento de la calle y de sus problemas. ¿Está empezando a afectar esta enfermedad a Pedro Sánchez y su equipo? Pues teniendo en cuenta la actitud en relación a la crisis derivada de la escalada de los precios, agudizada por la guerra en Ucrania y el paro del transporte, es muy posible que sí. Sólo esta tesis o alguna similar puede explicar que quienes deben tomar decisiones urgentes ante el colapso de la economía, como bajar o eliminar impuestos, permanezcan sin hacer nada y emplacen a unas medidas sin concretar que se van a aprobar... ¡el 29 de marzo! Únicamente gente que viva con la cabeza bajo tierra, a la espera de que la UE aporte alguna solución, puede confiar en que los ciudadanos se resignen durante diez días más a observar desde la barrera y con calma como su granja, su pequeño negocio o su barco pesquero se van a pique, ahogados por la factura de la luz, el gas y la gasolina. La huelga de los camioneros, desesperados por perder dinero cada vez que salen a la carretera, no sólo clava una punta más en el féretro de la flota o miles de explotaciones ganaderas, que tiran su leche porque la industria no se la recoge al no poder dar salida a producto almacenado, sino que eleva la angustia a las familias ante el temor al desabastecimiento, que aviva ver estantes del súper vacíos. Nada justifica las salvajes acciones de piquetes violentos, que las fuerzas del orden tienen que contrarrestar, además de crearse corredores para que circulen las mercancías. Pero con eso no basta. La ministra Raquel Sánchez, debe dejar de agitar el fantasma de la ultraderecha como cortina de humo y reunirse de una vez, como hace la Xunta, con los profesionales. Escucharles, analizar sus propuestas y dejar de minusvalorar una protesta a la que van a seguir más. La madera, el aceite, la conserva, la agricultura y un largo etcétera dependen de lo que se haga hoy. Reducir los costes energéticos y desbloquear la falta de suministros es inaplazable. A fin de mes para muchos será tarde. España no aguanta.