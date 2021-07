PARAFRASEANDO al novelista Cormac McCarthy, cada vez está más claro que España no es país para viejos. Son muchos, pero apenas pintan algo en una sociedad empeñada en destacar los valores de la juventud mientras arrincona en residencias a los veteranos de guerra. Mejor es que no se les vea. Que no hablen. Que no opinen. Y, por supuesto, que no manden lo más mínimo. Con pasear por el parque, dar de comer a las palomas e ir a buscar a los nietos al colegio ya tienen bastante. Si tiramos hacia lo más alto del escalafón de mando, Pedro Sánchez es un ejemplo paradigmático de esa tendencia general que existe de encumbrar a la juventud. Así, tenemos a ministros y ministras de treinta y pocos años dando órdenes a miles de funcionarios y manejando miles de millones de euros que proceden de nuestros impuestos. Su experiencia laboral es, lógicamente, muy limitada, pero son jóvenes, que al parecer es lo más importante. Ahora, tras la renovación de su Gobierno, el presidente ha vuelto a presumir del fichaje de nuevos ministros que rondan los cuarenta años tras mandar al desguace a carrozas que, como José Luis Ábalos, Isabel Celaá o Carmen Calvo, ya no quedan bien en la foto de familia de un Ejecutivo bonito. Lo suyo es que se dediquen a echar una mano con los nietos, que los jóvenes matrimonios de hoy están muy estresados. Pero no solo Pedro Sánchez parece tener una enfermiza querencia por la juventud. Infinidad de empresarios, cuando ofrecen ruedas de prensa o hacen declaraciones públicas, tienden a presumir de contar con animosas plantillas cuya media de edad ya se considera alta si supera los treinta y tantos años. De igual forma, mantener en sus puestos a los mayores de 50 parece un lastre para cualquier compañía que quiera presumir de eficaz y moderna. La experiencia, la sensatez y el equilibrio que aportan los años es lo de menos, aunque quizás en el sector privado los tiros van por otro lado y lo que ocurre es que la madurez es sinónimo, para los cuadros de mando, de salarios altos y de tragaderas laborales limitadas. De ahí, a buen seguro, el interés compulsivo que tienen la mayoría de las entidades bancarias e infinidad de multinacionales de liquidar cuanto antes a quienes tienen el descaro de cobrar el doble o el triple que un dinámico joven dispuesto a trabajar lo que haga falta sin protestar. No, España no es país para viejos. Y tampoco para jóvenes, porque el 40% se encuentra en paro y una buena parte del porcentaje restante carece de estabilidad laboral. Todo indica que, en cambio, España sí es un país de políticos. De políticos por lo general mediocres, para ser más precisos. Y así nos luce el pelo.