España tiene solución

No corren buenos tiempos para el optimismo en nuestro país ni en el resto del mundo. El conflicto en Ucrania está profundizando en los graves problemas que ya aparecían sobre la mesa, entre ellos la subida de precios. La inflación, que va camino de los dos dígitos y empieza a recordar a Argentina, alcanzaba niveles estratosféricos antes de la invasión, por más que desde La Moncloa pretendan echarle la culpa de todo a Putin. Pero ahora, con Europa en brazos de Rusia en materia energética y el petróleo y el gas de récord en récord, la preocupación no hay duda de que es mayor. Con todo, no debe olvidarse que de no ser por las bombas que arrasan Kiev y otras ciudades, el debate a nivel doméstico estaría centrado en un Gobierno de coalición roto –con Sánchez, Yolanda Díaz y Podemos cada uno por su lado–, que maneja unas previsiones económicas absolutamente irreales e incapaz de gestionar con eficacia la pandemia ni los trascendentales fondos de recuperación Next Generation. Asuntos que palidecen al lado de la muerte y la destrucción que están asolando el este del continente, pero que no desaparecerán solos. Un panorama negro que por fortuna ofrece una rendija de esperanza: la alternativa seria, solvente y moderada que presenta Alberto Núñez Feijóo, quien galopa a rienda suelta hacia la presidencia del PP. A lomos de 55.000 avales, plusmarca en unas primarias y once veces más de los que presentó Pablo Casado en la carrera por suceder a Mariano Rajoy, está claro que el de Os Peares representa la gran ilusión no sólo para los militantes de su organización sino para millones de compatriotas. Ciudadanos cansados de que el Congreso se parezca más a un plató de televisión que a la sede de la soberanía popular, de políticos que medraron a base del dudoso mérito de incendiar Twitter y de perfiles de mucho postureo pero pocas recetas viables. Consciente de que el radicalismo y los extremos no son buenos consejeros, el de Os Peares, que sí tiene un currículum de verdad, propone convertir a sus siglas en una “casa común” donde todos, jóvenes y veteranos sumen, huyendo del griterío de patio de colegio y apostando por mayorías sólidas y estables. España vive momentos duros y difíciles que requieren dirigentes preparados. Y Feijóo, como reza su lema de campaña interna lo está. España tiene solución.