España ya tiene alternativa a Sánchez

En 1980, con el país dando sus primeros pasos en democracia, un joven secretario general del PSOE llamado Felipe González presentó una moción de censura contra el entonces titular del Ejecutivo Adolfo Suárez. El abogado laboralista sevillano de la chaqueta de pana sabía que no contaba con los votos suficientes, pero en ese momento lo que buscaba no era la victoria sino un escaparate para presentar a la sociedad un proyecto de Estado. El debate no le sirvió para tumbar al arquitecto de la Transición, pero sí para exhibirse como un aspirante serio, disipar los miedos a la llegada de la izquierda e ilusionar a millones de personas. Fue su primer paso para alcanzar La Moncloa dos años después. Cuatro décadas más tarde, otro socialista, Pedro Sánchez, es quien ocupa la residencia oficial, mientras el centro derecha espera su oportunidad. Un cambio de ciclo que parecía muy lejano cuando hace sólo una semana el PP saltaba por los aires por el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, pero que hoy, pocos días después, no suena tan utópico. Un milagro que tiene nombre y apellidos: Alberto Núñez Feijóo. El de Os Peares, que en más de una ocasión confesó haber votado a González en su juventud, oficializó este miércoles en Santiago su candidatura a tomar el timón de los de la gaviota en un cuidado acto, arropado por los suyos y ante un fondo de pantallas con la palabra Presidente, que fue más allá de un mero anuncio en clave interna. El titular de la Xunta y máximo responsable del PPdeG, con todo el foco mediático concentrado en sus palabras, también aprovechó la cita para exponer al conjunto de los españoles –no sólo a los afiliados– un plan de futuro solvente, alejado del “revanchismo” y la “política de trincheras” que impera en las Cortes. Una hoja de ruta amparada por su experiencia de gestión, con cuatro mayorías absolutas, frente a problemas reales como la inestabilidad mundial, la subida de precios o el reparto de fondos europeos, alejada de los extremos, la improvisación y las piruetas continuas y apoyada en la unidad y el ofrecimiento de grandes consensos. Conseguirlo no será fácil, requerirá salir de la zona de confort y tomar decisiones valientes, pero como él subrayó, no está en su oficio para acomodarse. “No vengo aquí a insultar, vengo a ganar a Sánchez”, profetizó. España, ahora sí, tiene alternativa.