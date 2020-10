Especialistas en sembrar vientos

AFIRMAN altos responsables de la Organización de la Salud que no son capaces de comprender qué ha ocurrido en España para que sea el país europeo con mayor incidencia y número de casos de coronavirus pese a ser el que tiene las medidas más restrictivas a la hora de convivir en las calles, bares, oficinas y zonas de ocio. Y señalan, además, que el incumplimiento de dichas restricciones por parte de un porcentaje mínimo de la población no explica del todo la situación en la que nos encontramos en la actualidad, con la comunidad de Madrid convertida en un polvorín y otras muchas ciudades, entre ellas Ourense, al borde del confinamiento. Con este mensaje, la OMS no hace más que reflejar la incredulidad que infinidad de españoles sienten ante lo que está pasando, pero en el fondo todos intuimos que en el inicio de este otoño negro no estamos haciendo más que recoger las tempestades de los vientos que empezamos a sembrar en cuanto se levantó el estado de alarma. Un cultivo dramático en el que, por cierto, muchos de nuestros representantes políticos han colaborado con entusiasmo a través de conductas impropias, infantiles y poco responsables. Aseguran los altos guardianes de la salud mundial que no entienden lo que está pasando en España, pero el sentido común dice que muchas de las escenas que vimos y vivimos durante el verano no eran de recibo. Podemos recordar la infinidad de fiestas desmadradas que se celebraron a lo largo y ancho de las zonas costeras con mayor presión turística, el aspecto de saturación que presentaban muchos aeropuertos en cuanto se dio barra libre para viajar, el ambiente de relajación casi total que se registró en cientos de chiringuitos y discotecas, las reuniones masivas con las que un sinfín de familias celebraron el fin del estado de alarma... Creímos que con ponernos la mascarilla hasta en la playa el problema quedaría abortado y los tiros no iban por ahí. Para colmo, llegó el fin del verano y vimos de nuevo el metro y los autobuses públicos abarrotados, y los universitarios empezaron a celebrar fiestas de reencuentro en pisos mal ventilados, y los botellones volvieron a campar a sus anchas... y mientras tanto nuestros representantes públicos estaban mucho más preocupados en cultivar enfrentamientos que en sembrar uniones, como hemos podido comprobar en los últimos días durante el penoso sainete representado por el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. Afirma la OMS que no entiende lo que está pasando en España. ¿De verdad es así o lo que ocurre es que no queremos asumir la infinidad de errores cometidos?