¿Estaban de broma hasta ahora PSOE y PP?

Tras casi seis meses sin mantener un cara a cara, el titular del Gobierno y el líder de la oposición se vieron por fin en La Moncloa. Un milagro que no fue obra ni la guerra en Ucrania, ni de la crisis energética, ni de la subida del paro, ni de la inflación desbocada, temas que padecen muy directamente los españoles y que se supone requieren de cierta coordinación por parte de ambos políticos. El detonante del encuentro fue otro. Un asunto también importante, aunque del que se habla bastante menos en el metro o en el autobús de lo que afirma la ministra Pilar Llop: la bomba en forma de dimisión lanzada el domingo por la tarde por el hasta presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pocos días antes del 12 de octubre, Fiesta Nacional. Llegados a este punto, son muchos los ciudadanos alejados de la polémica que se estarán preguntando a estas horas ... ¿hasta dónde será de grave el bloqueo del CGPJ que fue capaz de provocar con tanta urgencia un encuentro que ni siquiera se fraguó ante un conflicto armado de trascendencia mundial? Pues hasta uno bastante alto, más allá de que para el común de los mortales tenga un interés relativo o escaso. No en vano, hablamos de una crisis constitucional sin precedentes, pues se mantiene desde hace cerca de cuatro años, con un Poder del Estado que queda descabezado, lo que arroja un panorama incierto con múltiples incógnitas sobre la mesa pendientes de resolver. De hecho, la preocupación se extiende hasta la capital de la Unión Europea, que hace pocas semanas envió a Madrid al Comisario de Justicia, Didier Reynders, para tirarnos de las orejas y urgir la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces de cara a iniciar después una reforma del modelo de elección abundando en su despolitización. Por si fuera poco, estableció un plazo para hacer los deberes: el 1 de julio de 2023. Con estos ingredientes, tres horas de intenso diálogo podrían dar a entender que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se dejaron de marear la perdiz y sellaron por fin un pacto definitivo para zanjar este conflicto. Pues no. Lejos de este escenario, el titular más destacado que ofreció Félix Bolaños nada más finalizar la cumbre fue el de que se llevará a cabo un último intento para negociar, pero que esta vez “va en serio”. ¿Es que hasta ahora estaban de risas?