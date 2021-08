Estabilidad o un mercado persa

cuentas anuales. Un año más, y ya van 13, Galicia se prepara para presentar sus Presupuestos en tiempo y forma. La aprobación este martes del techo de gasto en el Parlamento do Hórreo gracias a la mayoría absoluta del PPdeG, que no encontró el apoyo de la oposición ni en estos tiempos de crisis, es la antesala de un hito, dar luz verde a las cuentas anuales que orientarán las políticas de todo el ejercicio, que debería ser habitual pero que no lo es tanto en el marco estatal. Sacar adelante los PGE en un Congreso tan fraccionado y polarizado como el de la madrileña Carrera de San Jerónimo es habitualmente peor que un dolor de muelas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que además esta vez no va a contar con la muleta de Ciudadanos, lo cual le obligará a afinar la negociación con sus socios de Podemos, con temas espinosos por pulir como la reforma fiscal o la ley de vivienda, donde las posiciones son divergentes. Y eso no será lo más difícil. Lo realmente peliagudo vendrá cuando toque sentarse con ERC o el PNV, que no se conformarán con buenas palabras y usarán sus preciados votos paraamarrar más competencias o inversiones que La Moncloa tendrá que restar de otros territorios menos trascendentales para su supervivencia. Un mercado persa donde casi todo vale con tal de ganar tiempo, frente a la prudencia y el rigor de quien cuenta con estabilidad.