Estado de alarma, paciencia infinita

si “madrid es españa dentro de españa” –así le gusta decirlo a la presidenta Díaz Ayuso–, España es el caos. O, al menos, se le parece. De pocas maneras más puede ser interpretado el grotesco espectáculo al que asistimos en el país europeo donde con más fuerza azota la segunda oleada del coronavirus. Cuando ya pensábamos –¡ilusos!– que casi nada podría ser peor en la política en minúsculas a la que de manera lamentable nos han acostumbrado, la dosis del absurdo en el teatrillo español se ha vuelto casi insoportable a costa del cierre de Madrid. Prácticamente al mismo tiempo en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le comunicaba ayer por teléfono a Díaz Ayuso la decisión del Consejo de Ministros de decretar el estado de alarma en la comunidad, el consejero de Salud del Gobierno regional desgranaba ante la prensa su propio plan de medidas alternativas al cierre perimetral que un día antes había echado abajo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por cuestiones estrictamente de encaje legal. Atónitos, los ciudadanos asistieron ayer a una política de órdagos in extremis. A un toma y daca entre políticos que, cuando más falta hace, ni siquiera son capaces de sentarse a hablar. Ni a escuchar tampoco el alboroto de la calle desnortada y enfadada por tanta incertidumbre y tanta pandemia. Mientras avanza el covid, avanza también peligrosamente el virus del descrédito de la política. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han hecho su trabajo al velar por los derechos civiles de los ciudadanos, pero no han entrado a valorar si las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno son, o no, las adecuadas para frenar el número de contagios. Flaco favor hacen a la cosa pública quienes quieren hacer ver que el fallo pone en cuestión las medidas adoptadas. No las pone. Ni los jueces son epidemiólogos, ni los epidemiólogos son audaces expertos en derecho. Sí deja claro la resolución del TSJM que el Ejecutivo de Sánchez erró, por no percatarse de la falta de sustento legal de su orden, al imponer el cierre de Madrid. Pero eso, al fin, es lo de menos. Con muchos menos casos de covid 19 que los registrados en la capital de España, a la Xunta de Feijóo no le ha temblado el pulso a la hora prohibir que los ciudadanos salgan de Ourense y Barbadás. Tampoco pueden irse de puente los vecinos de León, Palencia o San Andrés del Rabanedo y, estos sí, con el aval de su Tribunal Superior porque la decisión se visitó mejor desde el punto de vista jurídico. Dijo ayer el ministro Salvador Illa que la paciencia tiene un límite. La de los ciudadanos es infinita....