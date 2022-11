¿Esto es un atraco?

A lo largo de su historia, Galicia acumula una larga lista de agravios con respecto a otros territorios, independientemente del Gobierno de turno. Tanto en materia lingüística, como industrial o en el capítulo de las infraestructuras, la comunidad tiene motivos para sentirse discriminada en comparación con Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía. La conexión con la Meseta por alta velocidad ferroviaria, por poner un ejemplo, llegó tres décadas más tarde que a Sevilla, mientras que la autovía Santiago-Lugo, la principal obra que lleva a cabo el Estado en nuestro territorio, acumula años de retraso y sigue sin fecha para su apertura. Por no hablar del trato a la pesca o la ganadería. Sin embargo, si hay un punto que genera unanimidad entre los gallegos a la hora de sentirse perjudicados es la gestión de la AP-9. Una vía de alta capacidad que en lugar de ofrecer un camino despejado siempre está plagada de baches en forma de controversia. Cuando no son los atascos, son las obras. Cuando no son sus polémicas concesiones, son sus desorbitados peajes. Unas tarifas prohibitivas para miles de familias y trabajadores que no cuentan con una alternativa razonable para sus desplazamientos por la fachada atlántica y que, si nada lo remedia, se encarecerán a comienzos de año un 9 % más. Otro sablazo al bolsillo en plena crisis inflacionaria . Si el repunte de los alimentos, la energía, el combustible o las hipotecas no era suficiente, ahora hay que prepararse para un nuevo rejonazo. Sin embargo, al revés que con los tipos de interés, que vienen marcados por el BCE, en el caso de la principal arteria autonómica el Ejecutivo central sí puede actuar, como recuerda Alfonso Rueda. El Ministerio de Transportes tiene la posibilidad de echar el freno a la “escandalosa” actualización que prepara Audasa en función del IPC al alza, entre otros ajustes técnicos. Consumidores, transportistas, Xunta y BNG hacen ya frente común para exigir a Pedro Sánchez que no consume este disparate y congele los precios, como por cierto ya hizo la Xunta. Más de 25 euros por circular entre Ferrol y Tui cuando quienes van de Tarragona a Alicante o de Burgos a Vitoria no pagan un euro tras los rescatas de la AP-4 o la AP-7. No es justo. ¿Esto es un atraco? No pocos sienten que sí al pasar por la cabina.