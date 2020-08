Evitar un otoño negro

en paralelo a la preocupación ante los rebrotes de contagios por covid-19, descontrolados bastantes de ellos, aumenta el temor a un otoño negro de sangre y lágrimas para la economía. Si el escenario de la vuelta a las aulas se complica a medida que se acerca septiembre, el de la actividad industrial se puebla de nubarrones. Empresarios y sindicatos no ocultan su temor a que el coronavirus haga una auténtica desfeita en el tejido productivo español. No faltan expertos que alertan ya de que la crisis dejará dolorosas secuelas –fuerte aumento de la deuda pública y empresarial, por ejemplo–, de que la ansiada recuperación será aún más complicada de lo previsto, de que una parte de la destrucción del empleo y del tejido productivo será permanente, y de que tendremos que esperar hasta 2023 para que la economía en España levante cabeza. Malas noticias, muy malas, para una estructura productiva sostenida por los pilares del turismo y del sector servicios, lo que nos hace más vulnerables al impacto de la pandemia. Es cierto que quedará amortiguado por los cañones de liquidez de la Unión Europea y del BCE, con una política fiscal y monetaria expansiva en el corto plazo, pero la impredecible evolución del coronavirus aconseja grandes dosis de prudencia. De hecho, está ya claramente en el alero, por la nueva oleada de contagios, la recuperación prevista por los analistas para el tercer y el cuarto trimestre del año horribilis en que el covid destartaló nuestro sistema de vida. En el escenario más favorable, el Banco de España fija en un 9 % la caída del PIB este año, con un rebote del 7,7 % el próximo. Prácticamente, como mal menor, lo comido por lo servido. Pero si la pandemia sigue descontrolada y obliga a confinamientos –que en ningún caso será generales como el decretado en marzo, digámoslo–, el desplome podría hacer añicos la barrera del 15 %. Una desgracia para la salud de la economía, en resumidas cuentas. El sentidiño nos dicta que la hoja de ruta que necesita España pasa por el control de la crisis sanitaria, por contratar rastreadores y reforzar las plantillas de los hospitales, por mejorar la atención primaria, por gastar más en sanidad, por apoyar a las empresas y generar empleo, por aprobar unos presupuestos expansivos para 2021, keynesianos, y por garantizar una vuelta presencial a las aulas –lo repetiremos las veces que haga falta–, no solo para que los padres se reincorporen a sus trabajos, sino, sobre todo, para evitar una tragedia educativa. No es fácil, lo sabemos, y se necesita el compromiso de todos.