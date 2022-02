Exaltación artística de la camelia en torno a la temática del Xacobeo

TURISMO. El Concello de Vedra, que preside Carlos Martínez, lleva ya veintiséis años exaltando la camelia como elemento diferenciador de la cultura del Val do Ulla. Esta especie está muy vinculada a la localidad, por la que pasan tres itinerarios xacobeos: la Vía da Prata, el Camiño do Inverno y el Camiño Miñoto Ribeiro. Este año la cita se celebró precisamente bajo la temática del Xacobeo, en la que se inspiraron los autores de las once creaciones ornamentales hechas con esa flor. Vedra se supera cada año con una programación que convierte en protagonistas a los productores y amantes de la camelia y que implica también a los más pequeños con un concurso de dibujos. La trayectoria de las Xornadas Arredor da Camelia constata la consolidación de este evento como un importante recurso de dinamización y promoción turística de Vedra.