Examinadores de Tráfico, solución ya

PROBLEMA Un año de lista de espera para examinarse del carné de conducir. La situación, enquistada desde hace años, la volvió a poner este miércoles sobre la mesa la diputada del Partido Popular Paula Prado con una proposición no de ley en la que se pone al foco en la falta de examinadores y en la necesidad de que el Gobierno central cubra las plazas vacantes. La iniciativa aprobada en el Pazo do Hórreo revela que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó de lado a Galicia al no asignar a la comunidad autónoma en las últimas convocatorias ninguno de los 35 funcionarios y 60 examinadores. Los datos aportados por la parlamentaria conservadora, en base a cifras de las propias autoescuelas, son muy elocuentes: más de 15.000 personas están en lista de espera para poder presentarse a los exámenes. Las consecuencias negativas son evidentes en numerosos frentes, con la vista puesta principalmente en el sector más joven de la población que es el que más sufre el problema. El acceso al mundo laboral queda mermado con esta carencia en muchas profesiones y también el bienestar en el ámbito rural, ya que la dispersión poblacional hace en gran medida dependientes a las personas del automóvil tanto para acudir a los centros de estudio, como a los centros de salud o el disfrute del ocio. Dar solución al problema es una necesidad, urgente, de sentido común y de justicia.