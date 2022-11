Excelentes noticias turísticas para la capital gallega

de récord El doble Año Santo está siendo toda una bendición para Galicia, en general, y sobre todo para la capital. Las últimas cifras conocidas sobre los resultados de octubre son especialmente llamativos, porque queda bastante lejos de la denominada temporada alta habitual. En Compostela se superaron los registros de las ciudades de A Coruña y Vigo juntas. Pero no solo eso, sino esos datos son aún mejores que en el mes de julio previo a la pandemia. Los especialistas aseguran que este tirón tiene mucho que ver con la pujanza del turismo de congresos y los visitantes internacionales, que escogen meses teóricamente más tranquilos para venir a Santiago o para celebrar esas reuniones de especialistas. Pero es que los números en lo que se refiere a peregrinos tampoco dejan de sorprender, con cientos de compostelas selladas cada día en pleno mes de octubre. La realidad es que Santiago y su Ruta no solo mantienen el tirón, sino que lo incrementan año a año, y el bienio santo ha sido una buena demostración. Y lo más importante es que no hablamos únicamente de frías estadísticas, sino que detrás de esos brillantes datos están miles de empleos, cientos de pequeñas empresas que han podido sobrevivir, después de una pandemia que hizo sufrir económicamente mucho a todo el mundo, y que levantan cabeza gracias a la pujanza turística. Por eso debemos proteger no solo la ciudad, que no debe morir de inanición ni de éxito, por ambos extremos, y mantener el prestigio que ha alcanzado en todo el mundo el fenómeno de la peregrinación.