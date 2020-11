Éxito solidario y alertas activadas

solidaridad Los datos oficiales son claros: 70.000 gallegos viven de la comida donada que gestionan 445 organizaciones. Tras ocho meses de pandemia los comedores sociales y bancos de alimentos pasan por un momento de estabilidad en cuanto al número de usuarios, que en algunos casos incluso son menos que antes de la pandemia. La solidaridad desplegada desde el primer momento de la covid-19, que dejó a miles de personas fuera de sus zonas de confort, fue corregida con las ayudas del Gobierno y de la Xunta que evitaron la proliferación de casos dramáticos. La aprobación del ingreso mínimo vital, los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) y las prestaciones por desempleo están atemperando los daños colaterales económicos y sociales que al margen de los sanitarios está provocando la covid-19. La preocupación no está tan ligada en esta ocasión al temor del desabastecimiento de productos para hacer frente a la segunda ola del coronavirus, sino a la merma de voluntarios que puedan hacer su labor social. Reconocen desde la entidades que están en la primera línea del voluntariado que con las ayudas de las administraciones muchos anteriores usuarios ya no necesitan este servicio. Pese a los buenos datos, la segunda ola está acechando con fuerza, con lo que es preciso no bajar la guardia. Las alertas deben estar encendidas y funcionar.