‘Fair play’ y que gane el mejor

NEXT GENERATION. La crisis del coronavirus no sólo pone a prueba a familias y empresas. También grandes proyectos de convivencia como la UE corren riesgo el riesgo de ver como se caen sus cimientos si la respuesta no está a la altura. Bruselas, por el momento, es ambiciosa y plantea un fondo de reconstrucción dotado con 750.000 millones con el objetivo de que, cuando esto pase, el sistema productivo esté preparado para caminar hacia una economía más moderna, sostenible y resiliente. Un reto que Galicia se toma muy en serio, como indican los proyectos con los que va a competir para hacerse con una porción de esos recursos. Iniciativas sólidas en las que lleva meses trabajando desde una estrecha colaboración público privada con la idea de ser los mejores. Lejos de refugiarse en cuotas o dedazos, la Xunta defiende que el camino es competir apostando por sectores como la biotecnología, que en los últimos meses demostró que puede ser muy útil en el futuro en la búsqueda de nuevos fármacos, la lucha contra el cambio climático o la seguridad. Así impulsará tres iniciativas estratégicas por valor de 445 millones que lo tienen todo para recibir el premio. Con todo, si así no fuera, lo justo, al menos, es que no quede ninguna duda de que otro lo merecía más para poder felicitarlo. Fair play ante todo, pero, como defiende Feijóo, con transparencia y criterios claros. Por favor.