¿Falta de médicos o falta de incentivos?

la sanidad atraviesa una situación preocupante en todo el país, pero hay comunidades que lo sufren más que otras. En el caso de Galicia, con más de un 25 % de la población mayor de 65 años, la atención sanitaria y, más en concreto, la Atención Primaria, es fundamental para poder dar atención a sus diversas y elevadas necesidades médicas, sobre todo en aquellos casos (muchos, por desgracia) de pacientes crónicos. Así las cosas, justo cuando llega la peor época para ellos, cuando el calor aprieta y las enfermedades se agudizan, es cuando menos profesionales a su servicio hay. Las vacaciones hacen imposible compensar turnos entre los que quedan en los centros y las vacantes no terminan de cubrirse. ¿Cómo es posible que con la cantidad de alumnos que salen cada año de las facultades de Medicina y Enfermería no haya profesionales para cubrir plazas? Por una parte, las plazas MIR se quedan cortas para algunas especialidades y, como sucedió en esta convocatoria con el caso de 200 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, en otras se quedan sin cubrir. Y es que el ámbito de la Atención Primaria no es atractivo para médicos/as y enfermeros/as recién licenciados: elevada ratio de pacientes por profesional, turnos prolongados, sobrecarga de trabajo, competencias impropias... Todo ello con el mismo salario. Algo que la Xunta trata ahora de mejorar con incentivos.