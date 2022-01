Falta de prudencia y exceso de paciencia

LOS POLÍTICOS españoles tienden a ser muy optimistas cuando ofrecen datos concretos en torno a la realización de obras públicas, especialmente cuando hablan de fechas y de plazos. Rara vez no meten la pata hasta el fondo, pero nunca aprenden y vuelven a actuar de la misma forma una y otra vez. Entre los vaticinios temporales menos rigurosos cabe destacar el cachondeo que supuso la construcción del AVE entre Galicia y Madrid -la predicción inicial en torno a los plazos se tuvo que ir ajustando a la larga durante la friolera de veinte años-, pero si bajamos al terreno de las obras menores siempre ocurre, en proporción, lo mismo. Ahí tenemos, sin ir más lejos, los trabajos de remodelación de la compostelana rúa dos Concheiros, que por longitud no es precisamente ni la Castellana ni la Gran Vía madrileñas, sino una arteria de unos pocos centenares de metros. Pues bien, el rápido lifting previsto se ha convertido en una larguísima operación que aún hoy, casi dos años después de su inicio, no parece tener fin. ¿De quién es la culpa? A buen seguro de la empresa adjudicataria, por mucho que la aparición de problemas no previstos retrasara el remate de ciertas acciones en el subsuelo, pero también de unos políticos que se lanzaron a la piscina con los tiempos de ejecución sin tener en cuenta factores tales como la pandemia, la escasez de obreros o la dificultad sobrevenida que supone actuar en rúas veteranas que cuentan con canalizaciones obsoletas y conducciones en mal estado. A pesar de todo, ya verán cómo quienes nos gobiernan siguen pecando de optimistas cuando anuncien la siguiente obra pública. Afirmarán que el plazo de ejecución es de seis meses y se demorará al menos otros seis, retraso del cual culparán al maestro armero, a las lluvias, al calor o al cabeza de turco especializado en recibir collejas. Si se callasen, estarían más guapos, pero la prudencia no figura en su particular libro de actuación. Y la paciencia es patrimonio de los ciudadanos de a pie.