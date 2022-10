Falta de respeto al rey... y a España

El tradicional desfile de la Fiesta Nacional regresó este miércoles en todo su esplendor tras dos ediciones descolorido por la pandemia. Más de 4.000 militares, 150 vehículos y cerca de 220 caballos dieron brillo al Paseo de la Castellana y tiñeron la mañana de rojo y gualda intenso. Un año más, el salto del equipo paracaidista portando la Bandera y el paso de los legionarios acompañados de la cabra (que esta vez fue un borrego llamado Titán), estaban llamados a hacer las delicias del público congregado en el corazón de la capital para celebrar la efeméride con origen en la fecha en que Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Sin embargo, quien dio el auténtico espectáculo no fueron los soldados ni las acrobacias aéreas, sino Pedro Sánchez y un particular numerito diseñado para la ocasión con intención de esquivar los abucheos. El inquilino de La Moncloa, que no es un novato, sabía bien lo que le esperaba. No era la primera vez que el Día de la Hispanidad se convertía en una ocasión para que muchos ciudadanos expresen su descontento con el jefe del Ejecutivo y aprovechan para dedicarle silbidos y reproches. “Es parte del ritual”, afirmó en su día José Luis Rodríguez Zapatero. Y efectivamente, pese a que el también líder del PSOE trató de disipar la pitada echando mano de un truco sucio, hacer coincidir su entrada en escena con la de Felipe VI y su familia, el estruendo fue sonoro. Tanto quiso ajustar que al final terminó por llegar antes el rey, que tuvo que quedarse encerrado en el coche un par de minutos esperando a que el responsable del Gobierno central tuviese a bien ocupar su lugar para recibirle, como establece el protocolo. Tremenda equivocación, que además de conllevar un feo a la máxima institución del Estado, ni siquiera logró el objetivo de tapar la bronca. Y lo peor, en vez de asumir las críticas tras tal desplante, el mandatario optó por echar balones y fuera y alegar que salió a la hora que le mandaron. Al final, al estilo de un equipo pequeño que le echa la culpa al césped o al árbitro cuando pierde, aquí el responsable de su retraso terminará siendo el conductor... Al margen de que la celebración del 12 de octubre sea o no el momento adecuado para insultar al presidente –que no lo es–, Sánchez nunca puede usar al monarca como escudo. No sólo es una falta de respeto a la Corona. Es una falta de respeto a España.