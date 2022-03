Falta igualdad para hacer cumplir la ley

en la vida existe esa frase que dice aquello de “puedes lograr todo lo que te propongas”. En muchos casos criticado, pero en tantos otros ratificado, el dicho es parecido al “da igual as veces que tropeces, se o traballas e loitas, antes o despois os soños fanse realidade” de Andrea Outeda. Esta gallega, policía local en Vilagarcía de Arousa, no lo ha tenido nada fácil, como tantas otras mujeres que han querido formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), pero el problema, lejos del sacrificio que siempre impera cuando se oposita, pasa por las dificultades que no llegan desde la exigencia, sino por la desigualdad. Así las cosas, que la representación femenina entre las autoridades sea mínima, concretamente sólo el 9% en su fuerza pública, se relaciona con la falta de paridad en las pruebas físicas de acceso: un severo bache que explica en parte por qué únicamente hay 194 mujeres y 1.984 hombres que trabajan de lo suyo en Galicia. A ello se suman los estigmas de un oficio tradicionalmente vinculado al ámbito masculino, pero que con el paso de los años es afortunadamente el de más mujeres. Así lo considera su compañera Lourdes Martínez, desde Ordes, con su “pouco a pouco temos que ir cubrindo terreo e xa vemos que van aparecendo máis mandos mulleres”. No obstante, pese a que “houbo moito avance”, a falta de celebrarlo “aínda hai cousas que cambiar”.