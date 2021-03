Familias comprometidas con la salud de los que no disponen de recursos

viaje hacia la vida. La ONG Tierra de Hombres acaba de lanzar un nuevo mensaje a las familias compostelanas para que les ayuden a seguir con su proyecto Viaje hacia la Vida –que tuvo un parón por la pandemia–, en el que traen a niños de diferentes puntos de África con problemas de salud graves, para que puedan ser operados en Santiago. Un claro ejemplo de solidaridad y compromiso lo da la familia compuesta por Isabel Crespo, su marido, Pepe Losada, y sus hijas, María y Ana, que no solo se animaron a participar en esta experiencia, sino que repitieron acogiendo, en diferentes viajes salvavidas, a Gracia y Fatou. Su experiencia no deja lugar a dudas de que vale mucho la pena. Se trata de darles una mayor calidad de vida a niños que no tienen recursos sanitarios en su país. Ahora solo falta contar con más eslabones en esta cadena solidaria.