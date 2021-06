Fatiga política en la desescalada

Lo sabremos hoy de manera oficial. Pero todo apunta a que finalmente el Ministerio de Sanidad ha entrado en razón y ha dado marcha atrás al menos en algunas de las cuestiones más polémicas del plan de medidas para la hostelería y el ocio nocturno. Las quejas de algunas comunidades autónomas –Galicia entre ellas– y de los sectores afectados han sido sonoras por incomprensibles. Porque no se entiende que el Gobierno que decidió levantar el estado de alarma, que se desentendió y dejó en manos de las comunidades autónomas la aplicación de las medidas restrictivas, el mismo que abocó a los gobiernos autonómicos a la incerteza jurídica en la lucha contra la pandemia, impusiese ahora límites incluso más restrictivos que los que estaban aplicándonse en algunos territorios. Ni entra tampoco dentro de la lógica la rigidez de tener que aplicar ahora, con el 23,2 % de la población totalmente inmunizada, los mismos vetos a la actividad de la hostelería que cuando ese porcentaje llegue a casi el 35 %, donde está ahora Galicia, o mucho menos al 50, 60 o 70 %. Resulta asimismo incomprensible que, según las medidas impuestas inicialmente por el Ministerio de Carolina Darias, se pueda estar a las tres de la madrugada en una discoteca cerrada y no poder hasta esa hora tomar algo al aire libre. Un sinsentido mire por donde se mire que, en el caso de Galicia, echaba por tierra el trabajo realizado en la organización de una desescalada que –los datos hablan por sí solos– está funcionando bien. Bienvenida sea, si al final es, la rectificación del Gobierno, que tras el conato de rebelión de algunas autonomías y la amenaza de un frente judicial que podía enredarlo todo un poco más, propone ahora medidas flexibles en función de cómo evolucione la pandemia en cada territorio, devuelve a las comunidades sus competencias, y plantea eliminar las restricciones a la hostelería y permitir la apertura del ocio nocturno también en zonas en un nivel medio de riesgo y no solo bajo. Loable, sí, la enmienda. El problema –uno de ellos, en realidad– es que lo sucedido, la yenka de los mensajes que están llegando a los ciudadanos respecto a las medidas de la desescalada, no ha hecho más que aumentar la confusión, que ya era notable. ¿Cuántos ciudadanos serían capaces de decir hoy con exactitud y sin ningún género de dudas qué está y qué no está prohibido? ¿Se merece el sector de la hostelería y el ocio nocturno semejante incertidumbre? Hacer y deshacer, mandar mensajes contradictorios, no hace más que abonar la fatiga de los ciudadanos, la pandémica y, también, la política. El riesgo de ambas es tremendo.