Feijóo, Innerarity y el covid

cuando todo apunta a que hoy mismo Pedro Sánchez reactivará el estado de alarma, conviene hacer una reflexión seria y sosegada sobre cómo nos estamos enfrentando a la pandemia. Sabemos que no volveremos al escenario distópico de marzo, con el país cerrado a cal y canto, porque sería el golpe que tumbaría definitivamente a una economía renqueante. Nos encaminamos, más bien, hacia un estado de alarma a la carta, gestionado por cada autonomía a su leal saber y entender. Se abre camino la herramienta del toque de queda nocturno, casi como opción in extremis para frenar la curva del covid. Es decir, los meses muy duros que nos anunció el presidente los capearemos con un confinamiento ma non troppo, intentando proteger la salud sin matar la economía. ¿Es el camino correcto para salir de la pesadilla? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero hay matices importantes en la manera de enfrentar esta segunda oleada del letal virus. Así, mientras una mayoría de comunidades se ha apresurado a pedirle al Gobierno de la nación el decreto del estado de alarma, Galicia prefiere apostar por la contundencia con cabeciña. Feijóo, que fue quizás el gobernante español que mejor interpretó lo que había que hacer durante la primera oleada y que siempre fue por delante en la adopción de medidas, receta ahora que dediquemos menos tiempo a hablar y más a trabajar con rigor, reclama una ley específica que permita activar restricciones de movilidad, y advierte sobre las consecuencias del tiempo perdido, la escasa coordinación y el alarmismo. Dar el mensaje de que España es uno de los países del mundo con peor gestión de la pandemia no ayuda en nada a controlar los contagios, tiene razón el inquilino de Monte Pío. Actuar con contundencia, sí, sí y mil veces sí. Improvisar medidas que retratan desesperación, no, de ninguna manera. Porque imponer un estado de alarma y un toque de queda general es, vuelve a tener razón Feijóo, “una decisión de enorme trascendencia no solo sanitaria, sino económica y social”. La virulencia de esta segunda ola nos devuelve a marzo, pero con el matiz de que no habrá confinamiento estricto ni cerrojazo total del país. Si coincidimos con Daniel Innerarity, prestigioso catedrático de Filosofía Política, en que los políticos pueden menos de lo que parece y los científicos saben menos de lo que creemos, quizás el camino para salir vivos de la pandemia se parezca al que dibuja Feijóo: coordinación, contundencia y sentidiño.