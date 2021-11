Felipe VI da la talla con Galicia

EL AVIÓN que trasladó este viernes a Felipe VI al aeropuerto de Peinador tuvo que ser desviado a Santiago por “un problema operativo” en forma de niebla. Un incidente sin mayores consecuencias que no impidió que se tratase de una visita –la sexta en lo que va 2021– de altos vuelos, como constata el despliegue de autoridades que recibió al monarca. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento autonómico, Miguel Santalices; el conselleiro de Innovación, Francisco Conde; o el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros, saludaron la llegada del rey, que estuvo acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz. La primera parada fue en la factoría olívica de Stellantis con motivo del lanzamiento de las nuevas furgonetas eléctricas que salen de sus cadenas de montaje, epicentro del motor a nivel autonómico. Allí, el monarca no se limitó a mirar, sino que se arrancó a pilotar las diferentes versiones de los modelos comerciales ligeros, foto que sirve de impulso al trabajo de la planta, cuyo objetivo tras la crisis de la covid es pisar a fondo el acelerador para seguir en la pole position ante los cambios del sector de la automoción. Además, lejos de ir a marchas forzadas, el jefe de Estado se tomó tiempo y dejó destellos de su cercanía departiendo con directivos y trabajadores. Posteriormente, vuelta a Compostela para celebrar el 40 cumpleaños de la CEG en un almuerzo en la Cidade da Cultura, enclave emblemático que el próximo jueves acogerá otra cita simbólica que también aspira a recuperar la normalidad: la gala de los Gallegos del Año organizada por esta casa. Durante su intervención, el representante de la Corona destacó que este aniversario acerca “íntimamente” a la patronal gallega “a lo vivido” por España en las también cuatro décadas “de vida democrática” en el marco de la Constitución y el Estado de las autonomías. Una institución, ejemplo de resistencia y resiliencia, que al igual que el país también pasó por convulsiones a lo largo de este tiempo, pero que ahora, con Juan Manuel Vieites al timón, navega con rumbo estable. Bien informado sobre la tierra que pisaba, Felipe VI no olvidó en su discurso ensalzar a figuras como Valentín Paz-Andrade, un visionario en cuyas obras “se anticipa al futuro con previsiones y anhelos” y un buen espejo en el que mirarse ante los desafíos que están por delante. En resumen, apoyo real para los emprendedores llamados a liderar la recuperación económica postpandemia que demuestra que Felipe VI, con sus casi dos metros de estatura, también da la talla con Galicia.