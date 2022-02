Fendas de xénero que son fochancas

Os sindicatos teñen moi claro que a igualdade no eido laboral está a anos luz cando xa levamos máis dunha quinta parte do século XXI. En vez de ter unha sociedade onde non existan diferencias, estas cada vez parecen estar máis acentuadas. Chorradas entre políticos, a pobreza campando, unha guerra no vello continente ás portas... e unha muller que non soporta unha fenda de xénero, senón, polo menos, sete. Máis paro, menos actividade, condenadas a empregos temporáis e a contratos a tempo parcial en moita maior medida, o coidado de nenos, maiores e dependentes case como dedicación exclusiva e menores salarios que, a futuro, terminarán como unhas pensións de xubilación que acabarán sendo raquíticas. A pregunta é... de qué imos? Cómo se lle pode dar as costas ao colectivo fundamental para a humanidade, que debería ser empoderado e non castigado? As mulleres partes a día de hoxe, sen explicación posible, cunha perna atada e por unha pista chea de fochancas nunha carreira trucada en favor dos homes. Xa non é so que de media perciban case cinco mil euros menos ao ano, dato obxectivo que se destaca porque este martes é o Día Internacional da Igualdade Salarial. É que é necesario que todas as tarefas da vida, desde a casa aos coidados, se entendan como labor a realizar igual a igual por persoas. Sen rosas nin azuis. Iguais dunha vez, e non só de palabra.