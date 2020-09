Fenómeno ‘okupa’ en su justa medida

debate La okupación de viviendas en Galicia preocupa a los ciudadanos y, por lo tanto, preocupa al Gobierno, aunque en Galicia los datos no son alarmantes ni mucho menos. El delegado del Gobierno, Javier Losada, dio los últimos salidos del horno que reflejan que en la comunidad autónoma hasta ayer se habían producido 108 ocupaciones ilegales. Las cifras oficiales comparativas reflejan que existe un abismo entre lo que sucede en la comunidad autónoma gallega y otros territorios del Estado. A la cabeza figura Cataluña, con 6.000 casos, seguida de Andalucía con 2.500 y Madrid con 1.400. En Galicia “son casos puntuales en un contexto social que no favorece y ante la falta de viviendas sociales de los últimos años”, precisó Losada durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Con un ambiente social de inquietud ante las noticias que salpican periódicamente con okupaciones en las que los protagonistas se niegan a abandonar las viviendas, las autoridades precisan que no cabe ninguna duda de que existen armas para el desalojo. De hecho, una ley aprobada cuando el PP estaba en el Gobierno en el año 2018 con el apoyo de Cs permite el desalojo inmediato de la primera y segunda vivienda privadas, aunque no en el caso de bancos o entidades jurídicas. Así las cosas, está bien poner las okupaciones en su justa dimensión para no alterar la realidad.