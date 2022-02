Formación Profesional: de patito feo a cisne

Si España tiene una asignatura pendiente en materia educativa esa es la escasa importancia que históricamente otorgó a la Formación Profesional, tanto a nivel académico como de reconocimiento social. Hasta hace no tantos años, los previos a la crisis de 2008, la mayoría de los jóvenes que terminaban el Bachillerato y querían continuar formándose priorizaban ir a la Universidad, mientras quienes apostaban por trabajar preferían un contrato en sectores como la construcción, con mucha demanda y buenos sueldos, antes que matricularse en una rama poco atractiva y no muy valorada. Frente a lo que sucedía en países como Alemania, esta opción era estigmatizada aquí por las familias. Una especie de titulaciones de tercera división, frente a la idea de tener un hijo médico o abogado. Además, ni existía la promoción adecuada, ni la cooperación entre centros y empresas era óptima. Nada que ver con la fotografía actual. En 2022, mientras la cola del antiguo Inem está plagada de licenciados, cuatro de cada cinco gallegos que completaron la FP están ocupados, tasa que en la FP Dual escala hasta el 97 %, o lo que es lo mismo, pleno empleo. Con estos datos, en un país donde el paro juvenil supera con creces el 30 %, a la cabeza del continente, se comprende muy bien la espectacular evolución de esta alternativa, donde el número de matriculados se duplicó en una década. Un salto adelante clave para que Galicia presente ahora mismo su porcentaje de abandono escolar temprano más bajo de la historia (un 8%) y que va a ir a más en la Comunidad gracias una ambiciosa estrategia de Xunta –bajo la batuta de la Consellería de Educación de Román Rodríguez–, que este jueves recibió luz verde del Consello y mediante la cual se invertirán más de 900 millones de euros hasta 2024. Contempla una hoja de ruta con siete ejes y 44 medidas concretas para seguir mejorando este modelo de enseñanza, con especial atención al rural y a potenciar la inserción laboral. Todavía quedan retos por delante como una mayor colaboración con el tejido productivo, a través, por ejemplo, del contacto con líderes en gestión que ejerzan de guías y motivadores. Pero no hay duda de que como en el cuento de Hans Christian Andersen, la Formación Profesional pasó de nacer como un patito feo al que nadie quería a ser hoy en día un bello y apreciado cisne.