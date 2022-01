Fraga: un legado que sigue muy vivo

homenaje. Si es cierto que no se puede entender el presente sin conocer el pasado, el PPdeG no necesita más argumento para homenajear la figura de Manuel Fraga. Y es que el león de Vilalba, fallecido hace ahora una década, lo representa todo, o casi todo, para la familia popular. Fundador en 1989 de la organización del charrán, que recogió el testigo de AP integrando a todo el espectro centrista, liberal, democristiano y conservador en unas únicas siglas, el padre de la Constitución de 1978 fue así mismo una figura clave para que España sea hoy el país que conocemos, por su contribución a la Transición democrática. Su desembarco en la Comunidad, tras desempeñar el papel de jefe de la oposición en el Congreso y ejercer de eurodiputado, no sólo dotó al Partido Popular de una indiscutible personalidad propia, sino que dio un fuerte impulso a la modernización de la autonomía a nivel social, económico e institucional, aumentando su peso en el exterior. El galleguismo moderado del que hizo bandera no sólo impregnó gran parte de la sociedad, ayudándole a cosechar cuatro mayorías absolutas consecutivas, sino que marcó en buena medida la línea a seguir de su sucesor, Alberto Núñez Feijóo, bajo un lema que hoy, tal y como proclamó este sábado en un merecido tributo al patrón de sus compañeros de filas, todavía sigue muy vivo: “Galicia, por encima de todo”.