¿Freno al populismo o vuelta al “no es no”?

Castilla y León es un territorio que destaca por sus llanuras y extensos campos de cereal, en el que no hace falta escalar altas montañas para gozar de una amplia perspectiva de todo aquello hasta donde abarca la vista. Sin embargo, a juzgar por las primeras reacciones de algunos tras conocerse el resultado de las elecciones, la negociación para formar un gobierno ante el enrevesado mapa que dejó el 13-F volverá a guiarse, como es habitual, por la cortedad de miras. Los datos objetivos son claros, incluso para quienes padezcan miopía. El PP, con 31 procuradores, es la formación que obtuvo un mayor respaldo y a la que corresponde intentar articular un ejecutivo. El PSOE perdió siete escaños y debe conformarse con 28, una cosecha insuficiente para los del puño y la rosa en sus aspiraciones de ostentar el poder, pero que les coloca en un papel determinante. A falta de mayoría absoluta, en sus manos estará decidir si dar las llaves del Palacio de la Presidencia a los del charrán o bloquear la puerta forzando un pacto con VOX. En una lectura simple, el primer impulso de los socialistas, salvo alguna notable excepción como la de Óscar Puente, es el de obligar a Alfonso Fernández Mañueco a echarse en brazos de la ultraderecha pensando en azuzar el miedo de cara a las generales. Agitar la bandera de que los dos son lo mismo y dejar retratado a Pablo Casado, rompiendo su discurso centrista. Sin embargo, si Ferraz enciende las luces largas, podría darse cuenta de que en realidad está ante una oportunidad: la de lanzar un mensaje de responsabilidad y coherencia, en sintonía con su propuesta de tender un “cordón sanitario” a los de Santiago Abascal, favoreciendo la moderación y dejando claro a los populismos de respuestas fáciles a asuntos complejos –también a los de izquierdas–, que se acabaron los chantajes. Un camino que, a la vista del escrutinio, funcionaría mejor que el de asustar. Los dos grandes partidos tienen la posibilidad de ofrecer estabilidad y poner coto a los Parlamentos fragmentados, donde decisiones fundamentales dependen de una moneda al aire. Claro que una cosa es predicar y otra dar trigo. Felipe González dio la clave en 2016: “El que no pueda formar Gobierno no puede obstaculizar que otros lo formen”. Pedro Sánchez, por el contrario, acuñó el “no es no”. Y sí, todo apunta a que ahí sigue.