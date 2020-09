Freno contundente a las fiestas en pisos

CLARO que hay que tomar medidas contundentes para frenar las numerosas fiestas que, desde varios días antes de que comenzase el curso universitario, se están celebrando en decenas de pisos por parte de estudiantes con ganas de pasárselo bien. Lo absurdo sería estar velando hasta el límite por lo que ocurre dentro de las aulas y luego dar barra libre, en el sentido literal de la palabra, a lo que hacen los jóvenes cuando abandonan las facultades. Es en esas actividades de diversión y de ocio donde radica el mayor riesgo de contagios, sobre todo si hay alcohol por el medio y las conductas se relajan, por lo que al Ayuntamiento de Santiago no le debería temblar la mano a la hora de disolver todas las celebraciones que, dicho vulgarmente, se salgan de madre, y de imponer fuertes sanciones a quienes en sus viviendas de alquiler organicen reuniones con más personas de las que marca la normativa. Muchos opinadores de ocasión acusarán a las autoridades de “criminalizar” (término muy en boga) a la juventud, pero no van por ahí los tiros. Se trata, simplemente, de actuar con coherencia en un momento muy delicado para la salud de la población en general y de vetar conductas irresponsables por parte de, no lo olvidemos, personas mayores de edad que no deben saltarse unas restricciones comunes para toda la sociedad por el mero hecho de ser jóvenes y de tener unas ganas irremediables –¿irremediables?– de celebrar con juergas el inicio del curso universitario. Por todo lo dicho, la Policía no debería limitarse a llamar la atención de forma verbal a quienes organicen fiestas privadas que puedan poner en riesgo el control de la pandemia. Las multas tienen que ser muy cuantiosas y afectar no solo a los inquilinos de los pisos, sino a todos los participantes en dichas fiestas. Todo lo demás es, solamente, marear la perdiz.

BEATRIZ CASTRO/Periodista