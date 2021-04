Freno judicial a una discriminación

como quiera que no hay nada estático en el cosmos, de vez en cuando y debido al efecto de la rotación alrededor de la órbita solar, se produce la alineación de los planetas, una circunstancia que en el pasado generaba bastante confusión en determinadas poblaciones. En el siglo XXI se alinean otras circunstancias y algunas de ellas generan movimientos difíciles de explicar. Coincidían ayer tres acontecimientos político-económicos que pueden influir en Galicia y España en la salida de esta crisis tan profunda. Uno de ellos fue la aprobación en Consejo de Ministros –tras haber sido presentado una decena de veces, algunas de forma solemne– del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se presentará en Bruselas con la intención de recibir este mismo año 27.000 millones de fondos europeos; otro era la comparecencia del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez para mostrar con números en la mano que a Galicia le corresponde recibir 660 millones más de los que tiene previsto asignar el Gobierno central del plan de recuperación de la UE relacionados con los gastos COVID. Y aquí es donde enlaza el tercero: el Tribunal Supremo ha condenado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a devolver a Castilla y León 182 millones que reclamó por liquidación del IVA referido al ejercicio 2017, lo que abre una inquietante vía de agua en las finanzas públicas. La Xunta, por el mismo concepto, lleva exigiendo 200 millones desde que en enero del año pasado se celebró la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que fijaba los criterios de un reparto criticado hasta por los presidentes autonómicos del PSOE. El cumplimiento de la decisión judicial provocará un agujero de 4.150 millones en los presupuestos estatales. Difícil papeleta se le presenta a la ministra María Jesús Montero con esta sentencia: ella, siendo consejera del Gobierno andaluz, fue quien puso sobre el tapete del CPFF las reclamaciones por una indebida liquidación del IVA a las comunidades. Desde San Caetano, esta demanda ya se presentó ante el Alto Tribunal siguiendo una tramitación que ahora se agilizará al sentar jurisprudencia el caso de Castilla y León. Además, abre la puerta a volver a recurrir en vía judicial por 660 millones a los que se refería el conselleiro de Facenda por una discriminación sangrante. No es extraño; estamos sistemáticamente castigados por el Gobierno de Madrid, más pendiente de sus imprescindibles apoyos en el Congreso que de un reparto equitativo a los ciudadanos. La decisión unilateral de llevar al Constitucional la Lei de Saúde legitima todavía más a la Xunta. Eso y la defensa de los intereses de todos los gallegos. No podemos seguir perdiendo.