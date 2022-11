Fuerzas represoras y fascistoides

por las razones que sea, cada vez es más frecuente ver en los partes policiales sucesos relacionados con fulanos que insultan y/o agreden a los agentes cuando son cachados cometiendo alguna gambada, ya sea beber alcohol en la vía publica, orinar al fresco, montar broncas de madrugada o conducir bañados en alcohol y drogas. El último incidente registrado en Santiago fue protagonizado por una conductora que se negó a someterse a la prueba del alcoholímetro y, no contenta con ello, se lió a golpes con los funcionarios. Cafres diurnos y nocturnos siempre los ha habido, pero antes la gente solía agachar la cabeza ante cualquier llamada de atención de la policía y se comía sin rechistar la multa impuesta. Ahora ya no es así, seguramente porque cierta parte de la población es consciente de los grandes aplausos que cosechan, entre un público muy activo en las redes sociales, personajes como la política Isa Serra, la actriz María León o el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez cuando se enfrentan a las fuerzas de seguridad. ¿Si la gente conocida que actúa así recibe los vítores de miles de internautas descerebrados, por qué no probar a hacer lo mismo? Afirman algunos expertos que, desde la pandemia, mucha peña se ha vuelto más agresiva por las secuelas del confinamiento, pero tales deducciones huelen bastante a milonga. ¿De verdad todavía estamos de los nervios dos años largos después de aquel episodio? ¿No será, más bien, que existe una creciente corriente social tendente a ningunear a las fuerzas de seguridad por considerarlas represoras y fascistoides? Pregúntenle a Pablo Iglesias. Él sabe mucho de eso.