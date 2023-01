Fuxan os Ventos: 50 anos dándolle vida a música popular galega

Cultura e tradición, así podería definirse a Fuxan os Ventos tras 50 anos enchendo de música a Galicia. Quen lle diría a unhos mozos no ano 1972 que a súa aventura musical chegaría a ser un clásico galego que estaría tan vivo e presente tras medio século de existencia. Fuxan os Ventos foi unha semente que medrou ata erguerse como o empuxe a música tradicional galega e convertirse nun grupo que proseguirá na cultura do país por moito tempo que pase. Agora eses rapaciños levan 50 anos as súas costas, nos que fixeron vivir por toda Galicia festexos que reviviron o sentimento de ser galegos e de desfrutar da música propia e inspirar ás xeracións vindeiras para non deixar morrer o que é noso. Fuxan os Ventos escribiu durante este tempo o seu nome con letras douradas na historia do patrimonio galego e pase o tempo que pase sempre estarán en nós.