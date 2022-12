Galicia apuesta todo al verde

El mundo vive estos últimos años tiempos de cambios. La irrupción del coronavirus, que todavía da coletazos, supuso un antes y un después tanto en los hábitos y costumbres de muchas personas como en la gestión de la sanidad. El conflicto de Ucrania conlleva también, según muchos analistas, un punto de inflexión de la misma magnitud que la caída del Muro de Berlín por los movimientos geopolíticos que lleva aparejados. Así, mientras Estados y Rusia parecen volver a los tiempos de la Guerra Fría, la Unión Europea acelera su integración gracias a la amenaza de Putin, al tiempo que China continúa ganando posiciones con un crecimiento imparable. Y, finalmente, el efecto del cambio climático, ya indiscutible, empujaa la industria más contaminante a una profunda reconversión, así como a explorar nuevas formas de crear energías limpias que no sigan minando la calidad del aire y devastando la capa de ozono. En este contexto, territorios como Galicia no pueden permanecer impasibles. Hay que elegir que opción tomamos. Quedarse quietos o evolucionar hacia la producción ecológica y la descarbonización. Por fortuna, la comunidad tiene claro como jugar este partido y lo hace, además, de la mano de expertos como Naturgy y Repsol o Reganosa. Las tres compañías concretaron ayer ante el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, una alianza para hacer de la antigua central térmica de Meirama (Cerceda) un paraíso del hidrógeno renovable. Allí construirán una planta para explotar el potencial de este combustible que abastecerá, entre otras fábricas, a la refinería de Repsol en A Coruña. Se trata de un proyecto de envergadura, como se desprende de las prinmeras cifras que se dieron a conocer este viernes. En su primera fase contará con una potencia de 30 MW – que podrá llegar hasta los 200– , prevé generar 400 puestos de trabajo y estará en marcha a lo largo de 2025. Gran noticia, sin duda, unos días después de que el Gobierno aprobara el desembolso de ayudas de 32 millones de euros para apoyar el despliegue de otros tres planes– el de Reganosa y EDP en As Pontes; Iberdrola y Fores en Caldas el Puerto de Vigo– llamados a configurar un puntero ecosistema energético del siglo XXI. En la planificación del futuro que nos espera hay quien apuesta a negro o a rojo. Galicia juega todo al verde.