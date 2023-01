Galicia, en shock por la sentencia del caso Baleira

la justicia no es justa. Esta última semana la comunidad ha estado sumida en la incredulidad tras conocer la resolución del caso de abusos sexuales de Baleira, en Lugo, a una menor de edad desde que esta tenía 7 años hasta los 13. Ella, que se quedó embarazada hasta en dos ocasiones por las continuadas violaciones de su cuñado y el hermano de este, todo con la connivencia de su hermana mayor, tendrá que ver como sus agresores estarán fuera en tan sólo tres años. Es una pena ínfima -“irrisoria”, tal y como denuncian asociaciones feministas- que ha sido propiciada por dilaciones indebidas en el caso, paralizado desde 2016, y el pago de una indemnización a la víctima por el valor de 50.000 euros, y que ya ha recibido críticas de plataformas como Amigos de Galicia o el mismo pueblo de Baleira, que se manifestó el pasado sábado. Ahora, Galicia y toda España se pregunta cómo, en un país como el nuestro, en el que uno de los debates de actualidad es la protección de las víctimas de agresiones y la erradicación de las violencias sexuales, es posible que las administraciones judiciales no consiguieran proteger a esta joven. Cómo se permitió que el caso estuviese inactivo durante más de siete años, y al final, como bien exponen desde la Plataforma Feminista, la pena no sea ni la mitad del tiempo que la niña sufrió abusos.