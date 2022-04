Galicia exportará coches, moda... y moderación

Uno de los grandes indicadores que suele poner en valor Alberto Núñez Feijóo para constatar la fortaleza de las empresas autóctonas es el de la exportación, que va como un tiro y antes de la guerra de Ucrania se disparó un 33 % en febrero en comparación con el mismo período del año anterior. El sector del motor o el textil, donde la Comunidad es una potencia, son las actividades sobre las que descansan las ventas al exterior, instaladas en cifras récord. Sin embargo, a ellas se une ahora otro producto, esta vez intangible, del que nuestro territorio está bien surtido y con el que puede ayudar mucho al resto de España en clave política. “Unidad y moderación”, como este viernes destacó el de Os Peares en un día especialmente emotivo para él, tras formalizar su renuncia como presidente de la Xunta para ponerse a los mandos del Partido Popular desde la calle Génova. Ese “sentidiño” que tanto le gusta citar al mandatario, rememorando a Xerardo Fernández Albor, y que buena falta hace en el Congreso, donde el peso de los partidos extremistas, algunos como ERC o Bildu socios del Gobierno de coalición, no sólo tensan el debate, sino que condicionan la posibilidad de que PSOE y PP, las dos fuerzas que representan la centralidad, puedan sellar pactos de Estado. El último ejemplo se vivió esta semana con la convalidación del decreto de medidas anticrisis que Pedro Sánchez sacó adelante abrazado a Otegi y no, como era de recibo, junto al principal partido de la oposición. Una anomalía que el nuevo líder de la gaviota aspira a cambiar aportando parte de la cordialidad que él vivió durante su paso por la Cámara do Hórreo y que se demostró el pasado miércoles en su “derradeira” sesión de control. La autonomía gallega, como recoge la declaración institucional con la que dio a conocer su dimisión, hace gala de “unidad y moderación”, recalcó, algo “imprescindible” para “cualquier avance social”, apelando al mismo tiempo a la estabilidad como materia prima para apuntalar la prosperidad y el bienestar. “No puedo compartir que en España es imposible lo que sí fue posible en Galicia”, razonó el artífice de cuatro mayorías absolutas, que tras aprender en su tierra que “gobernar consiste en dialogar”, ahora pretende que de su mano Galicia, además de coches y moda exporte también al resto del Estado lo más valioso que tiene: “Su capacidad de ser distinta pero sin ser hostil”.