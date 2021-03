Galicia fuera del radar de Moncloa

polémica. Con cada decisión que toma, el Gobierno de España deja más claro que Galicia no está, hoy por hoy, en el radar de sus principales preocupaciones. Una posición que sí ocupan, o esa sensación da, territorios como País Vasco y Cataluña. ¿Tendrá esto que ver con que ERC, Bildu o el PNV figuren en la nómina de aliados estratégicos que facilitaron tanto la llegada como la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa? La respuesta sólo la sabe quien es también el actual líder de los del puño y la rosa. Sin embargo, el anuncio de ubicar en Martorell la primera fábrica de baterías de vehículos eléctricos de España al calor de los fondos europeos, antes incluso de que se cierren las convocatorias, no hace otra cosa que alimentar el fantasma de que los criterios políticos van a primar sobre cualquier otra consideración. Una preocupación ya expresada hace meses por Alberto Núñez Feijóo. Con diez comunidades que tienen fabricantes de automóviles, –entre ellas Galicia– y que por lo tanto estarían en condiciones de optar a un proyecto así... ¿por qué hay ya un compromiso cerrado con una de ellas? ¿En base a qué criterios el Ejecutivo sabe que la candidatura amparada por PSA es menos solvente que la catalana? No es cuestión de enredarse ahora en paranoias o en extrañas teorías de la conspiración. Pero como dice el refrán, por sus actos los conoceréis.