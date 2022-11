Galicia o el cuento de nunca acabar

De mal en peor Todos sabemos que, en términos poblacionales, Galicia no es la comunidad que mejor nota saca. Por supuesto, es una tendencia nacional: los nacimientos bajan en todo España y cada vez muere más gente. De hecho, los últimos datos publicados por el INE constatan que, tanto en la media del país como en la media de nuestra autonomía, el del 2021 fue el peor saldo vegetativo de la serie histórica: esto es, fue el año en el que más gente hemos perdido, todos. ¿Algo malo? Puede que no, teniendo en cuenta que los estudios apuntan a que si seguimos con el crecimiento poblacional a nivel mundial que se viene registrando en los últimos años nos dirigimos a un sistema que pronto será insostenible. Entonces, ¿por qué nos quejamos siempre tanto? Pues porque aquí -entiéndase por aquí Galicia- siempre vamos un poquito peor. Siempre tenemos una tasa de natalidad inferior, un mayor envejecimiento de la población, y tendencias de recuperación más lentas que la media nacional. Algo que inevitablemente se deriva de la falta de posibilidades que no promueven fijación poblacional- ¿seamos honestos, quién se viene de otra punta del país a Galicia porque ‘aquí seguro que hay trabajo’?-. Aunque quizás, y sólo quizás, todo sea parte una estrategia para asegurar un futuro sostenible en Galicia ante la previsión de un planeta superpoblado y deberíamos dar las gracias -los que quedemos, claro-.